Документ о создании Ассоциации вузов России и Белоруссии планируют подписать до 18 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Документ о создании Ассоциации вузов России и Белоруссии планируется подписать на форуме регионов двух стран, который проходит 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

"Основная цель ассоциации - координация взаимодействия организаций высшего образования государств-участников договора о создании Союзного государства по приоритетным направлениям гуманитарного сотрудничества. Деятельность ассоциации предполагает ежегодное проведение Форума ректоров вузов России и Беларуси. Планируется, что подписание документа о создании ассоциации состоится уже в рамках нынешнего Форума регионов России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Создание ассоциации ориентировано на реализацию научных и образовательных проектов, взаимовыгодное использование потенциала вузов двух стран и развитие академической мобильности.

"Решение о создании Ассоциации вузов России и Беларуси позволит использовать потенциал университетов и их сотрудничества в интересах углубления интеграции и формирования общего образовательного пространства Союзного государства", - сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, чьи слова приводятся в сообщении.

Отдельной платформы для сотрудничества между университетами России и Белоруссии до сих пор не существовало. В настоящее время основной платформой для диалога между университетами двух стран является Евразийская ассоциация университетов. Она была создана в 1989 году как Ассоциация университетов СССР по инициативе МГУ, а в 1992 переименована. Сегодня в нее входят национальные университеты всех стран СНГ, а также ведущие региональные университеты и высшие учебные заведения стран Евразийского пространства.