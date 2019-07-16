{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Чайка проведет в Тулуне личный прием пострадавших от наводнения людей

Под председательством генпрокурора 17 июля также пройдет совещание о состоянии законности и организации прокурорского надзора в условиях ликвидации последствий паводка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка в среду в Тулуне проведет личный прием граждан, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проведет 17 июля в Тулуне Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от стихии. Кроме того, в рамках рабочей поездки под председательством Юрия Чайки пройдет совещание о состоянии законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области", - сообщили в надзорном ведомстве.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

Также на совещании планируются выступления замглавы МЧС Павла Барышева, прокурора Иркутской области Александра Воронина и межрайонных прокуроров, первого замгубернатора региона Руслана Болотова.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Движение большегрузов по трассе "Таврида" ограничат
Таким образом власти региона хотят снизить аварийность на участке трассы
Читать полностью