Чайка проведет в Тулуне личный прием пострадавших от наводнения людей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка в среду в Тулуне проведет личный прием граждан, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проведет 17 июля в Тулуне Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от стихии. Кроме того, в рамках рабочей поездки под председательством Юрия Чайки пройдет совещание о состоянии законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области", - сообщили в надзорном ведомстве.
Также на совещании планируются выступления замглавы МЧС Павла Барышева, прокурора Иркутской области Александра Воронина и межрайонных прокуроров, первого замгубернатора региона Руслана Болотова.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.