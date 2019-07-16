Чайка проведет в Тулуне личный прием пострадавших от наводнения людей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка в среду в Тулуне проведет личный прием граждан, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проведет 17 июля в Тулуне Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от стихии. Кроме того, в рамках рабочей поездки под председательством Юрия Чайки пройдет совещание о состоянии законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области", - сообщили в надзорном ведомстве.