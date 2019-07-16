В Мурманске после снижения цен продали 30 тонн рыбы за четыре дня

МУРМАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Программа "Наша рыба" по обеспечению жителей Мурманской области расширенным ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам позволила за первые четыре дня продать свыше 30 тонн продукта, что сопоставимо с трехмесячной нормой реализации, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи врио губернатора Андрея Чибиса и представителей компаний прибрежного рыболовства области.

"За первые четыре дня действия программы "Наша рыба" в торговой сети была реализована трехмесячная норма товара", - сообщили в пресс-службе.

Участниками проекта стали Союз рыбопромышленников Севера и компания "Текила Джаз", которой принадлежит в регионе крупная торговая сеть. Соответствующее соглашение было подписано в начале июня, продажи рыбы по сниженным ценам начались в конце минувшей недели. Как отмечал председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко, все 13 предприятий - членов Ассоциации поддержали программу.

Соглашение заключено на три года с последующим продлением. В документе определен примерный ассортиментный перечень продукции, включающий самые популярные виды рыбы - это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Сейчас в перечень впервые добавилась и красная рыба - горбуша. Как сообщил во вторник журналистам министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов, она будет продаваться в рамках проекта в течение периода, пока продолжается ее лов.

"Сегодня видеть можно горбушу в рамках расширения ассортимента. Но это рыба-путешественник, она заходит раз в два года. Если не будет ее - будет другая", - сказал он, отметив, что благодаря проекту и другие торговые сети региона снизили цены на рыбу, чтобы не потерять покупателей.

Первый этап проекта предусматривает реализацию продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространен и на другие города области. Как сообщал ранее Андрей Чибис, снижение цен составит в среднем 30%. Сейчас, например, треска продается по цене чуть более 200 рублей, горбуша - менее 280 рублей за килограмм.