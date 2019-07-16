Движение большегрузов по трассе "Таврида" ограничат

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют ограничить движение грузовиков массой свыше 12 т по строящейся трассе "Таврида", чтобы перераспределить транспортные потоки на полуострове и снизить аварийность. Об этом сообщил на брифинге на участке будущей магистрали в районе Белогорской транспортной развязки начальник "Службы автомобильных дорог Республики Крым" Александр Нефедов.

"Мы введем приказ о движении большегрузных транспортных средств [массой свыше 12 т] и транспортных средств с прицепом по старой трассе. Через Феодосию, Белогорск. Трасса - в хорошем состоянии. Там проведен ремонт. Там нанесена разметка. В рамках концессионного соглашения на этом участке дороги расставлены автоматические камеры фиксации нарушений", - сказал Нефедов.

На новой магистрали, которую прокладывают на полуострове, произошло уже несколько ДТП с большегрузами. Так, утром 12 июля в Белогорском районе на 168 км трассы "Таврида" один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля Hyundai и микроавтобуса Ford Transit.

Начальник крымской "Службы автодорог" уточнил, что ГИБДД и региональному Минтрансу еще предстоит согласовать новую схему движения и заказать дорожные знаки. На это потребуется не менее двух недель. "Мы мониторим ситуацию: как осуществляется движение, насколько пошла аварийность снижаться. Пока мы будем ограничивать до конца курортного сезона, до конца сентября. Но дальше в приказ могут вноситься изменения, уточнения. Все будет зависеть от дорожной обстановки", - добавил Нефедов.

Также он напомнил, что на трассе "Таврида" установлен скоростной режим в 60 км/ч. Однако водители, отметил начальник дорожного ведомства, не соблюдают предписания.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которую прокладывают в обход населенных пунктов, оборудуют надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками. По расчетам Минтранса Крыма, она позволит сократить время в пути от Керчи до Симферополя с 3,5 до 2 часов. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Сейчас их готовность - 65%.