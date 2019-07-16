В избиркоме заявили, что подписи Азара и Ширвиндта за кандидатов в Мосгордуму достоверные

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Владимир Горбунов ответил на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу проверки подписей четырех избирателей за кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые якобы были признаны недействительными.

"По информации Мосгоризбиркома, подписи двух избирателей отсутствуют в ведомостях недействительных подписей и признаны комиссией достоверными. Подписи других двух избирателей имеются в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными ошибками сборщиками подписей от кандидатов", - говорится в письме Горбунова, размещенном на сайте СПЧ во вторник.

В Мосгоризбиркоме пояснили, что ошибочные сведения об избирателях были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию. "Также в интернете распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей, как [журналист] Илья Азар и [телеведущий] Михаил Ширвиндт. Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными", - отмечается в письме Горбунова.

По словам главы Мосгоризбиркома, изложенная в обращении СПЧ информация не подтвердилась, нарушений избирательного законодательства в действиях окружных избирательных комиссий не было установлено.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев во вторник заявил, что информация о якобы выявленном большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку ряда кандидатов в Мосгордуму не подтвердилась.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.