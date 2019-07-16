Власти Москвы помогут в трудоустройстве членам малоимущих семей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы принял постановление о реализации пилотной программы по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, в рамках которой столичные власти планируют отработать и внедрить новую модель помощи семьям в преодолении бедности. Об этом сообщается во вторник в материалах для прессы к заседанию президиума.

"Участники смогут получить содействие в трудоустройстве и сопровождение на рабочем месте в первое время после выхода на работу, включая помощь в составлении резюме и его размещении на специализированных сайтах, подбор вакансий, сопровождение в ходе собеседований с потенциальными работодателями", - сообщается в материалах.

В них отмечается, что участникам предлагаются профессиональное обучение, повышение квалификации, бесплатное переобучение с выплатой стипендии (11,28 тыс. рублей в месяц); тренинги по навыкам личностного роста, повышению мотивации, эффективному поиску работы, снятию психологических барьеров.

Детям участников программы предоставляются места в детском саду в приоритетном порядке, места в группе кратковременного пребывания для детей на период обучения родителей. Также программой для ее участников предусмотрены приоритетное включение детей в программу детского отдыха "Московская смена".

"Пилотная программа содержит набор мер по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в трудоустройстве <...> Программа распространяется на проживающие в Москве семьи с детьми, совокупный доход которых ниже величины прожиточного минимума", - сообщается в материалах.

Для участия в программе нужно обратиться в центр трудоустройства "Моя карьера". После трудоустройства участник программы сможет заключить соглашение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки.