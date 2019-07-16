В Минюсте назвали причину сбоя в работе единой базы российских ЗАГС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перебои в работе единой базы ЗАГС связаны с установкой новой версии электронной системы, сообщили ТАСС в отделе общественных связей Минюста России (министерство курирует работу ЗАГС).

"С 14 июля по 15 июля ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. В настоящее время ФНС России работает над его устранением", - пояснили в министерстве.

Там напомнили, что Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был введен в промышленную эксплуатацию на территории России с 1 октября 2018 года и его оператором является Федеральная налоговая служба.

"Создание такого масштабного проекта неизбежно сопряжено с возникновением на начальных этапах эксплуатации сложностей, связанных со стабильностью и качеством его работы по всей стране. ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки", - сообщили в Минюсте.

По данным ФНС, в ближайшее время функционирование государственного реестра записей актов гражданского состояния будет восстановлено.

Ранее источник сообщил ТАСС, что вышла из строя общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний, отметив, что технический собой произошел по всей стране. В частности, в ЗАГСе Московской области все действия осуществляются вручную.