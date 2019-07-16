Петербург и Ленобласть намерены совместно привлекать инвесторов и развивать промкластеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области намерены совместно работать над привлечением инвесторов и развитием межрегиональных промышленных кластеров. Соответствующие предложения сторон были озвучены на состоявшемся во вторник в Смольном заседании Координационного совета двух регионов в сфере социально-экономического развития.

"Нам впервые за последние годы удалось выработать понимание позиции в отношении работы с инвесторами. Если раньше город и область выступали конкурентами за инвестиции, то сейчас у нас есть крупные совместные инвестпроекты, которые в условиях агломерации и сложившейся экономической ситуации должны решаться совместно", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская область предложила коллегам из Петербурга совместное участие в международных мероприятиях по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, в частности, в организации совместных стендов. Также на заседании были высказаны предложения по синхронизации основных параметров поддержки инвесторов, в том числе законодательства в части налоговых льгот для региональных инвестиционных проектов.

Говоря о привлечении инвесторов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также отметил, что город и Ленинградская область не выступают конкурентами друг другу, обладая разным потенциалом и возможностями. "Эти возможности нужно объединить для того, чтобы двигаться вперед. Для этого интеграция должна быть в инженерной инфраструктуре, это касается и транспортной инфраструктуры, и энергетики, и водоснабжения, водоотведения, газоснабжения", - добавил он.

Стороны обсудили и продолжение совместной работы по формированию межрегиональных промышленных кластеров. В настоящее время предприятия двух субъектов входят в объединения Автопром-Северо-Запад, Северо-Западный кластер пищевой промышленности и биотехнологий, Кластер предприятий судостроительной отрасли, Кластер лесопромышленной отрасли, Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды. "Как и в других сферах, здесь необходимо выработать единую политику, модернизировать нормативную систему, создать самые благоприятные условия для развития совместных промышленных кластеров", - сказал Беглов.

Вместе с тем, стороны выразили намерение сотрудничать в сфере туризма, тарифного регулирования, а также в вопросах безопасности и создания единого информационного пространства для взаимодействия различных служб и ведомств. В частности, в ближайшей перспективе в обоих регионах будут интегрированы системы 112, в том числе системы видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений.