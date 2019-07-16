Запрещенный в СССР роман Оруэлла вошел в программу "Культурные нормативы школьников"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Запрещенный в СССР до 1988 года роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и фантастическая юмористическая повесть братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" вошли в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках программы "Культурные нормативы школьников". Об этом во вторник сообщил ТАСС ректор Литературного института Алексей Варламов.

Ранее стало известно, что для школьников будет составлен специальный список произведений, рекомендуемых к изучению. Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Перечни произведений были направлены для экспертизы в Литературный институт, в профессиональные объединения культуры, такие как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и в творческие союзы.

"В список включены Лопе де Вега "Собака на сене", Джордж Оруэлл "1984" - политический роман, запрещенный в советское время, Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу", из современных - Мариам Петросян "Дом, в котором…", Эдуард Веркин, "Облачный полк", - сказал он.

Расширен и список произведений классиков. Так, "из Достоевского - включен роман "Подросток", <...>, есть Алексей Толстой, Андрей Платонов, то, что они присутствуют, на мой взгляд, очень правильная вещь", сказал Варламов.

По словам ректора, в экспертную комиссию вошли наиболее уважаемые преподаватели института. "Они ознакомились с этим списком, высказали свои замечания, советы, пожелания. Я считаю, что список очень неплохой, разумный, хорошо дополняет школьную программу. На мой взгляд, он очень сбалансирован, потому что в нем представлена и русская литература, и иностранная, и классика XIX века, и советская классика, и современная литература, мне кажется, что люди, которые этот список составляли, хорошо с ним поработали и лично у меня он каких-то принципиальных возражений не вызывает", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в Российской государственной детской библиотеке, которой была поручена подготовка проекта, на данный момент итоговый вариант списка передан в Министерство культуры РФ.

О программе

Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что апробация межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы для школьников", которая предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками, начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область. Участие в программе будет осуществляться на добровольной основе.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.