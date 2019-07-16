Конюхов заявил, что экспедиция к месту гибели адмирала Макарова будет российско-китайской

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Путешественники и водолазы из России и Китая войдут в состав экспедиции, которая отправится к месту гибели в Желтом море броненосца "Петропавловск", на борту которого погиб адмирал Степан Макаров, сообщил журналистам во вторник путешественник Федор Конюхов.

Ранее сообщалось, что Конюхов намерен в 2020 году принять участие в экспедиции к месту гибели во время Русско-японской войны броненосца "Петропавловск" в Желтом море. Именно там при подрыве на мине этого корабля в 1904 году во время обороны Порт-Артура погиб адмирал Макаров. Планируется, что если удастся поднять останки Макарова, то они будут перезахоронены в новом храме Минобороны РФ в Подмосковье.

"Получить разрешение [на такую экспедицию на территории КНР] очень сложно. Но с греческими дайверами [в похожей ситуации] мы погружались. И сейчас мы берем местных дайверов, аппараты подводные, они будут снимать", - сказал Конюхов. Источников финансирования экспедиции он не назвал.

Также Конюхов подчеркнул, что почета достойны все матросы и офицеры погибшего корабля, - не только Макаров; в Подмосковье планируется, по его словам, захоронить все останки, которые удастся поднять за время экспедиции. "Пусть мы достанем пять человек или десять, - мы же не говорим, что только адмирала найдем, с эполетами. А разве другой человек недостоин быть захоронен, когда на этом броненосце сотни моряков погибли? Мы должны гордиться победами и чтить память павших", - добавил он.

К настоящему моменту Федор Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В мае 2019 года он завершил одиночное плавание на весельной лодке через южную часть Тихого океана, а сейчас готовится к тому, чтобы в первой половине сентября впервые осуществить перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями. 5-6 июля Конюхов совершил первый в истории перелет на экспериментальном самолете "Летающая лаборатория" по маршруту Московская область - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодарский край - Евпатория.