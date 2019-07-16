В Ингушетии после истории с избитой девочкой начала работу комиссия по проверке сирот

МАГАС, 16 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по защите детей от насилия, созданная после инцидента с избиением семилетней девочки, начала работу в Сунже (Ингушетия). В обязанности ее сотрудников входит проверка условий проживания семей, в которых есть дети-сироты, а также неблагополучных семей, сообщил во вторник ТАСС председатель комиссии и заместитель мэра города Шахангири Цечоев.

"Саму комиссию мы сформировали неделю назад, но к работе она приступила только сейчас. Мы проверили базу мэрии по количеству детей сирот, а это более 50 семей, проживающих в городе, и неблагополучных семей - их порядка 12. Мы будем проверять условия проживания детей, как к ним относятся опекуны, есть ли проблемы, причиняется ли вред детям и так далее", - сказал Цечоев.

По его словам, в комиссию входят представители различных структур и отделов городской мэрии: участковый полицейский, представители городского, общественного, молодежного советов, органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних МВД по региону.

"Мы проверяем каждый дом, эта работа не будет вестись нами для галочки, мы детально изучим положение детей в каждой семье. После окончания проверки мы проведем заседание, изучим проблемные вопросы, найдем их пути решения - ни одна проблема не останется висеть в воздухе. Комиссия расформирована не будет после завершения проверки, она будет работать на постоянной основе и регулярно контролировать ситуацию", - добавил собеседник агентства.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии со множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. Ребенка перевели 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Обвиняемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.