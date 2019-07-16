Samsung расширит работу своей IT-школы на 13 российских регионов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Производитель телекоммуникационного оборудования Samsung планирует расширить географию работы своей IT-школы на еще 13 регионов РФ в 2019-2020 учебном году. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Сергей Певнев.

"Этот учебный год мы завершили тем, что IT-школа работала в 27 регионах РФ. В сентябре планируется дальнейшее расширение географии проекта за счет партнерских площадок и программа будет доступна уже в 40 городах России", - сказал он.

В пресс-службе Samsung пояснили ТАСС, что в сентябре 2019 года обучение старшеклассников по программе IT-школа Samsung, в частности, будет запущено в Твери, Курске, Липецке, Пскове, Рязани, Махачкале, Сыктывкаре, Благовещенске и других городах России.

По словам Певнева, программа нацелена на учеников 9-11 классов. "Курс направлен на изучение углубленных основ IT и практических навыков разработки мобильных приложений", - пояснил он, уточнив, что в этом году сертификаты за обучение получили порядка 600 школьников.

IT-школа Samsung - это программа дополнительного образования по основам IT и программирования. Она создана компанией Samsung как социальный образовательный проект специально для России и реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. В течение года учащимся предлагается бесплатно пройти 5 учебных модулей, включая основы программирования на языке Java, объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и структуры данных, основы программирования Android-приложений, алгоритмы и структуры данных на языке Java, основы разработки серверной части мобильных приложений, и разработать свое мобильное приложение в качестве дипломного проекта.