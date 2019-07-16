Предполагаемый срок заключения осужденной в США россиянки Осиповой сократился на год

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Предполагаемый срок заключения осужденной в США за похищение собственных детей Богданы Осиповой сократился на год. Во вторник Федеральное бюро тюрем обновило данные по содержанию россиянки, которые свидетельствуют, что дата ее освобождения - 15 сентября 2023 года.

6 июня этого года россиянка федеральным судом города Уичито (Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Два года Осипова уже провела под стражей в ожидании приговора, то есть предполагалось, что срок заключения составит еще пять лет.

Свобода за хорошее поведение

"Дата освобождения приблизилась на год, - пояснила корреспонденту ТАСС Надежда Никонорова - подруга заключенной, одна из организаторов группы поддержки Богданы Осиповой. - По нашим данным, Федеральное бюро изменило дату из-за хорошего поведения Богданы в заключении. Более того, по законам есть вероятность и того, что освобождение может состояться еще раньше. Мы на это очень надеемся".

Никонорова напомнила, что еще три года после освобождения россиянка будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. В приговоре судьи также подчеркивается, что Осипова должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли, говорится в приговоре.

В настоящее время Богдана Осипова содержится в окружной тюрьме Grady County города Чикаша (штат Оклахома), которая является своеобразным перевалочным пунктом на ее пути в федеральное исправительное учреждение Данбери (штат Коннектикут), где она предположительно будет отбывать основной срок заключения. Город Данбери, где находится тюрьма, расположен менее чем в 100 км от Нью-Йорка. В этом же исправительном учреждении отбывает наказание еще один гражданин РФ - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко.

О деле Осиповой

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.

Наказание для многодетной матери

Адвокаты осужденной уже подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки выступлений участников всего судебного процесса. Защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".

В МИД РФ заявили, что приговор россиянке является несправедливым и представляет собой правовой произвол. "Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она считает, что в данном случает речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время стал часто применим принцип "русская - значит виновна".

Пользователи интернета собирают подписи к петиции в поддержку Богданы Осиповой с просьбой обратить внимание на несправедливый приговор суда, нарушение прав человека, допущенное во время содержания россиянки под стражей. В настоящее время петицию подписали более 20 тыс. человек.