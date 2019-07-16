Экс-бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Юрий Ефименков.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"

"Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского", - сказал он.

Масляева была единственной обвиняемой по делу "Седьмой студии", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, кто находился под домашним арестом.

Ефименков пояснил, что следователь отпустил ее под подписку о невыезде, после того как уголовное дело было возвращено в прокуратуру, которая вернула его Следственному комитету. По его словам, Масляева смогла вернуться к работе, так как ее никто не увольнял.

11 апреля Мещанский суд Москвы вернул в Генпрокуратуру РФ дело Нины Масляевой. Тогда же суд продлил ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля. Она заключила сделку со следствием и полностью признала вину, заявив, что "выполняла указания Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения".