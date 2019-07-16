В Петербурге изменят правила землепользования для создания комфортной городской среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга приступило к рассмотрению проекта изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые помогут создавать комфортную городскую среду. Об этом сообщила пресс-служба Смольного во вторник.

"Весь комплекс вносимых изменений направлен на учет современных требований и создание комфортной городской среды. Обязательным приоритетом остаются нормативы обеспечения горожан всем необходимым объемом социальных услуг при осуществлении жилой застройки", - говорится в сообщении.

Среди новаций - норма, обеспечивающая появление в кварталах нового строительства скверов общего пользования из расчета шесть квадратных метров на каждого будущего жителя. "Скверы будут создаваться наряду обязательными объектами социальной инфраструктуры, как детские сады и школы", - цитирует пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутата Сергея Никешина. Еще один инструмент сбалансированного развития новых жилых территорий - развитие их вне зависимости от количества собственников только по единому плану (проекту планировки), в котором должно быть место и социальной инфраструктуре, и улично-дорожной сети, и общественному транспорту.

Также предполагается введение нового вида разрешенного использования земель под названием "научно-производственная деятельность". Это позволит создавать технопарки и бизнес-инкубаторы для размещения в Петербурге высокотехнологичных производственных комплексов.

Кроме того, проект ПЗЗ вводит новые территориальные зоны, которые исключат возможность перепрофилирования существующих продовольственных рынков и создания многофункциональных центров, не предусматривающих строительства жилья.