В Ингушетии планируют восстановить популяцию переднеазиатского леопарда

МАГАС, 16 июля. /ТАСС/. Популяцию переднеазиатского леопарда планируют восстановить в Ингушетии, регион включен Минприроды России в федеральную программу по репродукции этого вида, сообщил во вторник ТАСС научный сотрудник заповедника "Эрзи" Шахид Гадаури.

"Буквально недавно сотрудник заповедника, проживающий в горном селении Лейми, видел переднеазиатского леопарда, это была молодая особь. Там же есть труднодоступное ущелье, в котором обитают дикие серны, а это кормовая база для леопардов, и в этом районе даже зимой бывает не так много снега, а именно этот вид как раз-таки не любит снег. Мы сейчас проводим комплексную работу, чтобы в будущем восстановить популяцию этих животных, которые обитали раньше в нашем регионе", - сказал Гадаури.

По его словам, регион включен Минприроды России в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда, специалисты ведомства уже побывали в Ингушетии и осмотрели будущее местообитания леопардов, проверили на соответствие всем требованиям.

"Все республики Северного Кавказа являются экологическим коридором, по которому происходит миграция леопардов. Мы ставим фотоловушки на протяжении примерного пути миграции. Сейчас мы предоставляем в фонд программы заповедника "Эрзи", для того, чтобы в регион были завезены две разнополые особи, и спустя годы популяция будет восстановлена", - добавил собеседник агентства.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами Российской академии наук и WWF России была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.