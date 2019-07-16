Сестра Игоря Извекова назвала причину смерти музыканта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Причиной смерти композитора Игоря Извекова стал инфаркт. Об этом ТАСС сообщила сестра артиста Полина.

"У Игоря случился инфаркт. Прощание состоится 18 июля в 14:30 в крематории Митинского кладбища", - сказала она.

Тело 53-летнего музыканта было найдено в квартире на Маломосковской улице. По предварительным данным, он умер 15 июля. На теле композитора нет видимых телесных повреждений. Тем не менее по факту случившегося СК РФ начал проверку.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссером, музыкальным педагогом, руководил вокально-инструментальными ансамблями. В качестве звукорежиссера-реставратора он работал над полной песенной антологией артиста Николая Караченцова. Также музыкант работал с альбомами Михаила Боярского, Елены Суржиковой и Руслана Неврединова.