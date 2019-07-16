Более 50 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области получили материальную помощь

ТАСС, 16 июля. Порядка 37 тыс. жителей Иркутской области получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, также компенсации по 50 и 100 тыс. рублей за частичную и полную потерю имущества перечислены еще почти 14 тыс. человек. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей предоставляются адресно на каждого человека, кто проживал и был официально зарегистрирован в зоне наводнения, включая детей. Вопросы о выплатах гражданам, не имеющим постоянной регистрации, решаются в судах, где заявителям необходимо доказать, что они действительно фактически проживали в зоне паводка.

"По данным на вечер 16 июля, 36885 жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь [в размере] 10 тыс. рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37983 человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тыс. рублей соответственно получили 13733 человека из 14453, включенных в списки", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в суды в пострадавших территориях поступили более 1,5 тыс. исковых заявлений от граждан, которым требуется доказать факт проживания в зоне стихийного бедствия. В настоящее время рассмотрено более 1,1 тыс. исков, 1096 из них удовлетворены. 15 июля полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что суды Иркутской области ускорят процесс рассмотрения гражданских дел о выплате компенсаций пострадавшим.

Кроме того, на сайте регионального правительства отмечается, что пострадавшие от паводка дети смогут получить выплаты без решения суда.

"Принято решение, что по выплатам на детей до 14 лет не нужно обращаться в суды, решения будут приниматься сразу. Сегодня мы уточнили списки - таких детей в пострадавших территориях 230", - цитирует пресс-служба министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

По данным регионального правительства, в Иркутской области открыты пять пунктов долговременного размещения людей, в них остаются 328 человек, в том числе 77 детей.

В новость внесены изменения (22:12 мск) - добавлена информация о выплатах детям до 14 лет.