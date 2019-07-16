Минюст США не стал предъявлять обвинений полицейскому по делу о смерти Эрика Гарнера

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не планирует предъявлять обвинения сотруднику нью-йоркской полиции в связи с гибелью темнокожего Эрика Гарнера при аресте. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью, трансляцию вели центральные каналы.

Смерть афроамериканца в июле 2014 года привлекла большое внимание СМИ и общественности. Этот случай стал одним из наиболее резонансных за последние годы. В стране прошли многотысячные акции протеста против жестокости со стороны стражей порядка.

Как заявил Донохью, Минюст США провел "всестороннее расследование" произошедшего. В ведомстве, по его словам, пришли к выводу, что "нет достаточных доказательств" нарушения стражами порядка закона при аресте Гарнера. По словам Донохью, разбирательство, которое проводил Минюст США, прекращено.

Полиция Нью-Йорка 17 июля 2014 года попыталась задержать 43-летнего Гарнера за запрещенную торговлю сигаретами в розницу. Мужчина отказался проследовать со стражами порядка, и те применили силу. В потасовке с полицейскими один из них - Дэниел Панталио - применил против Гарнера удушающий прием. Гарнер потерял сознание и скончался от сердечного приступа по дороге в больницу. Позже выяснилось, что он страдал от астмы и сердечных заболеваний.

Правозащитники после произошедшего требовали, чтобы Панталио были предъявлены официальные обвинения. Жюри присяжных, однако, посчитало, что имеющихся улик недостаточно, чтобы преследовать его в уголовном порядке. После этого было начато расследование Минюста США. Донохью заявил, что имеющаяся видеозапись, на которой запечатлен арест Гарнера, не доказывает, что Панталио несет ответственность за смерть афроамериканца.

В июле 2015 года власти Нью-Йорка достигли досудебного соглашения со вдовой погибшего - Исо Гарнер. Они согласились выплатить ей $5,9 млн. По данным СМИ, семья Гарнера первоначально намеревалась попытаться взыскать с мегаполиса через суд до $75 млн.