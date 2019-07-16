Молодежный палаточный форум открылся под Псковом

ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Молодые люди из разных регионов России, а также из Белоруссии стали участниками палаточного форума "Без границ", который открылся во вторник на территории национального парка "Себежский" в Псковской области. Они будут учиться составлять заявки на получение грантов, запланированы лекции о добровольчестве и политике, сообщила ТАСС начальник регионального управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская.

"У нас более 250 человек зарегистрировались, это ребята из всех районов Псковской области, плюс ребята из Белоруссии, из Ленинградской области, Петербурга, Смоленска и Саратова. Наша задача - подготовить команды молодежи, которые после возвращения с форума станут неким центром активности у себя в муниципалитетах. Мы учим социальному проектированию, то есть ребята после форума будут уметь писать конкурсные заявки на различные виды грантовых конкурсов. Будет образовательный блок программы, обязательный. И будет необязательный блок программы: творческие мастер-классы по интересам", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, образовательная программа форума включает в себя работу по нескольким направлениям: патриотическое "Я -патриот", добровольческое "Твори добро", молодежные медиа "Четвертая власть", политическое "Управляй!", международное "Границ.net". Для гостей форума будут проведены лекции и круглые столы, встречи с известными педагогами, а также мастер-классы и экспертные консультации. Участниками форума стали в основном представители молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет.

"Также у нас будет образовательная программа от РАНХиГС [Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ] по повышению квалификации сотрудников муниципалитетов в работе с молодежью", - отметила Плявинская.

Она добавила, что первый молодежный форум прошел в Псковской области в прошлом году. "Он был проведен в Опухликах [поселок в Невельском районе] на базе пионерского лагеря. В этом году мы меняем формат, переносим форум в Себежский район и на этой площадке планируем его сделать ежегодным. Мы позиционируем этот форум как форум приграничного и в том числе межнационального сотрудничества", - сказала собеседница агентства.

Форум продлится до 21 июля. Его организаторами выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Псковский госуниверситет, а также благотворительный Фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги.