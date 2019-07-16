Думский профильный комитет рассмотрит вопрос об обязанности росгвардейцев представляться

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет по безопасности Госдумы в ближайшее время рассмотрит вопрос, касающийся поправок в действующий закон о Росгвардии в части обязанности сотрудников представляться при их обращении к гражданам в условиях несения охраны правопорядка. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Такие законодательные инициативы Комитетом по безопасности прорабатываются вместе с Росгвардией и в ближайшее время мы их представим. Соответствующие обращения в адрес комитета поступают, в том числе от СПЧ, но очень нужно четко определить и провести линию раздела тех сотрудников и военнослужащих, кто выполняет правоохранительные функции и могут по своим полномочиям сравниться с сотрудниками полиции и тех, кто выполняет специальные задачи", - сказал он.

По словам Хинштейна, те сотрудники, которые выполняют правоохранительные задачи, в случае обращения на улицах к гражданам должны представляться и предъявлять удостоверения.

"В этой части полагаем правильным предъявлять к ним требования закона "О полиции". Но принципиально необходимо отличать тех сотрудников, которые выполняют специальные задачи, поскольку речь идет и об их безопасности и, исходя из того, что эти сотрудники участвуют в специальных мероприятиях - расшифровка их личности может повлечь за собой негативные последствия", - заключил Хинштейн.

Ранее портал "ПроВладимир" со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Владимирской области сообщил, что закон "О войсках национальной гвардии РФ" не обязывает сотрудников и военнослужащих ведовства при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение. Представляться рекомендуется для недопущения конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.