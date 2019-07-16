Молодые врачи Северной Осетии будут учиться в крупных клиниках России

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отправят молодых врачей на обучение в крупные клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Рязани. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Восемь молодых врачей Северной Осетии получат практические навыки и повысят свою квалификацию в ведущих лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Рязани. Обучение медиков в крупных клиниках России стало возможным благодаря реализации в республике дорожной карты приоритетного направления "Медицина", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, медики пройдут обучение по инициативе главы республики Вячеслава Битарова.

Обучение, проживание и участие в конференциях и других профессиональных мероприятиях для врачей будут бесплатными. Все они являются практикующими хирургами и травматологами республиканских лечебных учреждений.

На обучение медиков потребуется 2 млн рублей.

Готовится соглашение между работниками и работодателями, согласно которому молодые специалисты после обучения продолжат работать по специальности в республике.