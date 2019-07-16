Научный директор РВИО: "Парад побежденных" укрепил моральный дух советского общества

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Марш 57 тыс. пленных немцев по Москве ("Парад побежденных", операция "Большой вальс"), который прошел ровно 75 лет назад - 17 июля 1944 года, имел огромное моральное значение для красноармейцев на фронте и для всего общества. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Парад побежденных", который состоялся 17 июля 1944 года, имел огромное значение. Он позволил продемонстрировать успехи СССР в войне против гитлеровской Германии, поднять дух воинов и всего народа. Фактически всем стало ясно - как в нашей стране, так и за рубежом - что победоносное окончание войны уже не за горами", - сказал он.

Мягков напомнил, что большинство участников парада были взяты в плен в ходе операции "Багратион", которая ознаменовалась освобождением Белоруссии. "Когда было принято решение провести колонну немцев по Москве, то надо сказать, что в тот момент шла грандиозная Белорусская стратегическая наступательная операция, которая нам известна как операция "Багратион". Тогда была разгромлена целая немецкая группа армий, наши войска существенно продвинулись вперед и 3 июля 1944 года был освобожден Минск. Наши войска уже выходили на границу Советского Союза. Пленные немцы, которые прошли по Москве, это, в основном, те, кто был схвачен во время Белорусской операции", - отметил историк.

Гуманность против жестокости

По словам научного директора РВИО, советское общество продемонстрировало гуманное отношение к войскам противника, не ответив жестокостью на жестокость фашистов. "В колонне были сотни офицеров, 19 генералов, которые шли в форме и при наградах. Тем самым мы продемонстрировали свое гуманное отношение к ним. Надо отметить, что пленных, когда они прибыли в Москву, достаточно плотно накормили. Это, кстати, тоже проявление гуманизма, поскольку достаточно вспомнить, как немцы морили голодом и жестоко убивали наших пленных. У нас есть цифры, что в немецком плену погибли более 60% наших военнопленных, а в нашем плену - всего 14%, мы их [пленных] кормили, лечили. Это к тому, что сегодня говорят о жестокости Красной армии. Но эта армия была победоносная и гуманная", - сказал Мягков.

Он отметил символизм, что немцы прошли парадом, но не таким, какой сами планировали провести в 1941 году, стоя под Москвой. "Пленные шли под конвоем, москвичи смотрели на тех, кто когда-то хотел пройти по Москве торжественным парадом <...> Да, они прошли парадом, но был парад побежденных, и конечно, моральное значение этого события для всей страны было громадным. С одной стороны, это было символично, но, с другой стороны - была необходимость провести очистку проезжей части после их прохождения, и вслед за колоннами солдат и офицеров рейха прошли поливальные машины, которые смыли всю грязь", - подчеркнул историк.

Он добавил, что пленные участвовали в восстановлении народного хозяйства СССР и впоследствии вспоминали об отношении к ним мирного населения. "В частности, рацион питания немецких военнопленных был сопоставим с тем, что получало мирное население, а иногда бывал даже больше", - отметил Мягков.

Он указал, что несмотря на войну на уничтожение, которую вел Гитлер, немцам не мстили, понимая, что это пленные. "В дальнейшем они участвовали в восстановлении страны, причем бывало так, что солдаты работали под началом своих офицеров на восстановлении дорог, мостов, новых жилых домов и промышленных зданий, особенно на бывших оккупированных территориях, которые подвергались варварскому разграблению - в Севастополе, Минске и многих других городах, - сказал Мягков.