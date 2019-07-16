Божественная литургия перед крестным ходом в Екатеринбурге собрала десятки тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Божественная литургия, предваряющая крестный ход фестиваля православной культуры "Царские дни" в Екатеринбурге, собрала десятки тысяч паломников со всей России и из-за рубежа в ночь с 16 на 17 июля. Об этом в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, присутствовавший на торжественной службе в среду.

"Вместе с десятками тысяч паломников со всей России и из-за рубежа принял участие в ночной божественной литургии. Это главное богослужение "Царских дней", проводимых в Екатеринбурге в память о трагической гибели последнего российского императора Николая II и его семьи", - написал Куйвашев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургской епархии, в этом году ожидается порядка 60 тыс. человек на службе и крестном ходе после нее.

В рамках крестного хода паломники пройдут от Храма-на-крови, который возведен на месте расстрела царской семьи, до Ганиной ямы, где были обнаружены их останки. Маршрут протяженностью 21 км проходит по центру города, поэтому во время торжественного шествия временно перекрывается движение транспорта.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, а также его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвальном помещении дома инженера Ипатьева. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего российского монарха и его родных как царственных страстотерпцев. В память о гибели Николая II и его семьи ежегодно проходит фестиваль "Царские дни".