Росрыболовство подало апелляцию на приговор суда Южно-Сахалинска по косаткам в Приморье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края. Об этом в среду сообщил ТАСС председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

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31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал сделанные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии.

"Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию в суд", - сообщил собеседник агентства. Повторное рассмотрение дела состоится в течение двух ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что в начале июля зоозащитники подали в суд апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора. Вынесенный вердикт в отношении Росрыболовства истцов полностью устраивает.