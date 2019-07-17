{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Росрыболовство подало апелляцию на приговор суда Южно-Сахалинска по косаткам в Приморье

Повторное рассмотрение дела состоится в течение двух месяцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края. Об этом в среду сообщил ТАСС председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал сделанные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии.

"Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию в суд", - сообщил собеседник агентства. Повторное рассмотрение дела состоится в течение двух ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что в начале июля зоозащитники подали в суд апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора. Вынесенный вердикт в отношении Росрыболовства истцов полностью устраивает.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская областьСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Божественная литургия перед крестным ходом в Екатеринбурге собрала десятки тысяч человек
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что это главное богослужение фестиваля "Царские дни", проводимого в память о гибели императора Николая II и его семьи
Читать полностью