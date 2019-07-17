Аэропорт Южно-Сахалинска познакомит пассажиров с 10 участниками "Великих имен России"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Руководство международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово), получившего имя писателя Антона Чехова по итогам конкурса "Великие имена России", решило знакомить пассажиров со всеми выдающими личностями, попавшими в финальную десятку конкурса. Об этом в среду сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор воздушной гавани Никита Полонский.

"Кроме отражения личности известного драматурга [Антона Чехова], мы решили информировать жителей острова и гостей еще и о тех людях, которые своей работой и жизнью отметились на сахалинской земле. В наших планах - разместить краткие биографические справки с фотографиями обо всей десятке участников, попавших в островной список "Великих имен России". Пока это будет реализовано в виде баннеров в старом аэровокзале. В новом терминале информация об этих великих людях приобретет формат практически музейной экспозиции", - сообщил собеседник агентства.

По информации Полонского, уже ведется работа по созданию дизайна и эскизов будущих баннеров. Что касается Чехова, планируется поставить небольшой бюст писателя при въезде на привокзальную площадь аэропорта, а также украсить его профилем здание строящегося аэровокзального комплекса. "Знакомить с жизнью писателя - не наша функция. Роль аэропорта, который теперь носит имя Чехова - скорее представительская", - уточнил Полонский.

В начале июля на фасаде здания аэропорта Южно-Сахалинска установили портрет Чехова и отдельный баннер с его цитатой: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли".

Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в 2018 году. Терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий.

Чехов и Сахалин

Писатель прибыл на Сахалин летом 1890 года и провел на острове три месяца. В ходе путешествия появилась его новая книга путевых заметок "Остров Сахалин" (1895 год). В ее основу вошли как личные переживания, так и ценные обширные статистические данные. В произведении нет ни одной стороны сахалинской жизни конца XIX века, которую бы не затронул писатель. Чехов провел свою собственную перепись населения Сахалина, заполнив около 10 тыс. карточек.

Великие имена России

Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября 2018 года, отдать свой голос можно было на сайте "Великиеимена.рф", а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек, в большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

В десятку претендентов на победу в Сахалинской области вошли мореплаватели Иван Крузенштерн, Василий Головнин, Геннадий Невельской, исследователь Сахалина Николай Рудановский, митрополит Иннокентий Вениаминов, полководец Александр Василевский, советский военачальник Леонтий Черемисов, писатель Антон Чехов, спортсмены Эрик Комнацкий и Василий Ощепков.