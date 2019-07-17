Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июля. /ТАСС/. Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

"Обильные осадки, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, вызвали подтопление улиц города, дворовых территорий, частного сектора, вода зашла в магазины, детские сады, лечебные учреждения. По состоянию на 08:00 (02:00 мск) 17 июля в управлении ЖКХ приняли порядка 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воды. Все силы и службы города задействованы в устранении последствий мощного ливня", - говорится в сообщении.

По критериям, установленным Росгидрометцентром, прошедший сильный дождь относится к опасным метеорологическим явлениям, способным причинить ущерб городской инфраструктуре.

"Особенно пострадал от ливня [район] микрорайон, в связи с резким переполнением русла реки Бурхановки затруднен уход воды с улиц этого района города", - отмечается в сообщении.

Ситуация усугубилась отключением электричества в разных районах города, в некоторых из них потребители оставались без электроснабжения более восьми часов. С вечера вторника от электроснабжения отключены потребители в городском районе КПП, работы продолжаются.

По прогнозу синоптиков, в среду в Благовещенске сохранится неустойчивая погода с дождем и грозами. Распоряжением мэра назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Обстановка в регионе

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, в ликвидации последствий осадков задействованы пожарно-спасательные подразделения Благовещенска и области, амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, работают коммунальные службы, оказывается адресная помощь населению. Работа оценочных комиссий началась в областном центре с 09:00 (03:00 мск), по итогам обследования будут приняты решения о масштабах подтопления города и дальнейших действиях.

Как сообщил ТАСС ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина, по уточненным данным, общее количество осадков за сутки составило в Благовещенске 61 мм, это 47% месячной нормы или 139% декадной нормы (она превышена почти в 1,5 раза). Большое количество осадков выпало также в селе Сергеевка Благовещенского района - 120% декадной нормы или 40% месячной. Обильные осадки выпали и в других районах региона. Так, в Шимановском районе выпало 60% декадной нормы, в городе Свободном - 66%, в селах Константиновка и Поярково - 66-68%.

По прогнозу синоптиков, 18 и 19 июля погода в Амурской области будет неустойчивая, с кратковременными дождями и грозами, но интенсивность осадков будет заметно ниже. Ожидается, что с 20 июля в регион вновь вернутся дожди.

Как сообщили ТАСС в отделе гидрологических прогнозов Дальневосточного Гидрометцентра, в Амурской области прошли локальные ливни, которые не повлияют на уровень воды в Амуре.

"В этом регионе прошли ливни, которые вызвали подъем на отдельных реках, но без выхода воды на пойму и без угрозы хозяйственным объектам. Подъема воды в Амуре не ожидается в ближайшие две недели. Сейчас идет обычный для этого времени года спад уровня воды, связанный с отсутствием дождей, захватывающих все территории", - сказал представитель Гидрометцентра.