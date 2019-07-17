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Паводок в Иркутской области

Эпидемиологи не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка в Иркутской области

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории подтопленных районов работают 25 прививочных бригад

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в зоне паводка в Иркутской области организован полный комплекс мер "по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов". В целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация и фагирование (применение препаратов бактериофагов для профилактики инфекций во время ЧС) населения, находящегося в зоне подтопления, добавили в Роспотребнадзоре.

На территории подтопленных районов работают 25 прививочных бригад: в Нижнеудинском районе - две, Тулунском - пять, Тайшетском - семь, Чунском - три, Зиминском - восемь. Фагированием охвачены 12 638 человек, сообщил Роспотребнадзор.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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