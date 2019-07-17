"Ростех" собрал средства на строительство жилья для пострадавших от наводнения

ТАСС, 17 июля. Средства, собранные работниками "Ростеха" в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области, решено направить на строительство жилья. Это подчеркивалось в ходе встречи председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сообщается в среду на сайте заксобрания Иркутской области.

"Помощь, которую предоставит "Ростех" - личные средства [гендиректора "Ростеха"], а также личные средства работников предприятий госкорпорации, выразивших желание помочь жителям Иркутской области. Помощь пострадавшим от наводнения также окажут члены землячества "Байкал", которое возглавляет Сергей Чемезов", - говорится в сообщении.

Чемезов отметил, что строительство жилья - первоочередная задача, а суммы, собранной "Ростехом", должно хватить на восстановление жилья в одном из городов или районов, пострадавших от наводнения. По его словам, необходимо подобрать площадку, обеспеченную инфраструктурой - электричеством, водопроводными и канализационными сетями, дорогами. "Эту работу следует провести в кратчайшие сроки, поскольку холода в Иркутскую область приходят уже в сентябре", - пояснил он.

По словам Сокола, ведется активная работа по восстановлению затопленных территорий, люди возвращаются в свои дома. Работа по выбору места для строительства уже ведется - подготовлены территории от 3 до 50 га. Совместно с региональным правительством будет решен вопрос создания инфраструктуры, в ближайшее время будет проведена корректировка областного бюджета.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.