Полпредство ДФО переедет во Владивосток в первом квартале 2020 года

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) переедет во Владивосток из Хабаровска в первом квартале 2020 года, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума (ВЭФ) и визитов иностранных делегаций, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

"Это, конечно, неправильно, что мы отстаем с переездом полпредства, деньги выделены, там небольшие деньги надо на ремонт помещений, мы ничего нового не приобретаем, наоборот, помещение, в котором располагается полпредство в Хабаровске, будет продано, то есть бюджет скорее будет в плюсе, но немножко опаздываем, делаем это медленнее, чем хотелось бы. Очень много работы, поэтому с переездом немножко задерживаемся, но постараемся исправиться. Думаю, что в самом начале, в первом квартале будущего года мы переедем", - сказал Трутнев.

Он добавил, что в данный момент предстоит выполнить большой объем работы по подготовке к ВЭФ, который состоится во Владивостоке в начале сентября, и к приему делегации из Индии.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 4-6 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать на форум в качестве главного гостя.