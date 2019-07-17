Крестный ход памяти семьи Романовых в Екатеринбурге посетили 60 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Крестный ход фестиваля православной культуры "Царские дни", посвященный памяти убитого 101 год назад последнего российского императора Николая II и его семьи, собрал в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля порядка 60 тыс. паломников. Об этом журналистам сообщил игумен Леонтий (Козлов), наместник мужского монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма в среду.

"В крестном ходе в этом году приняли участие порядка 60 тыс. паломников. Верующие со всей страны стремятся пройти этот путь и побывать на Ганиной Яме (монастырь под Екатеринбургом), потому что, по официальной версии, именно здесь были уничтожены тела царской семьи", - сказал игумен Леонтий, добавив, что во время торжественной литургии возле Храма на Крови, предваряющей крестный ход, обряд причастия прошли около 10 тыс. человек. Паломники прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы. Путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. Крестный ход прошел через центр Екатеринбурга, его окраину и трассу, ведущую к Ганиной Яме. На время торжественного шествия перекрывалось движение транспорта. Крестный ход на велосипеде Среди участников религиозного шествия встречалось много паломников, прибывших в Екатеринбург на "Царские дни" из разных регионов страны. "Я приехала из Пятигорска в Екатеринбург специально ради крестного хода. Добираться до Екатеринбурга пришлось на автобусе, и это заняло много времени и отняло много сил. Но я не жалею, что проделала такой путь, несмотря на то, что идти такой длинный маршрут мне очень тяжело, ведь я мечтала побывать на Ганиной Яме всю свою жизнь", - рассказала ТАСС 69-летняя паломница Валентина Иванова.