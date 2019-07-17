Крестный ход памяти семьи Романовых в Екатеринбурге посетили 60 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Крестный ход фестиваля православной культуры "Царские дни", посвященный памяти убитого 101 год назад последнего российского императора Николая II и его семьи, собрал в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля порядка 60 тыс. паломников. Об этом журналистам сообщил игумен Леонтий (Козлов), наместник мужского монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма в среду.
"В крестном ходе в этом году приняли участие порядка 60 тыс. паломников. Верующие со всей страны стремятся пройти этот путь и побывать на Ганиной Яме (монастырь под Екатеринбургом), потому что, по официальной версии, именно здесь были уничтожены тела царской семьи", - сказал игумен Леонтий, добавив, что во время торжественной литургии возле Храма на Крови, предваряющей крестный ход, обряд причастия прошли около 10 тыс. человек.
Паломники прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы. Путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. Крестный ход прошел через центр Екатеринбурга, его окраину и трассу, ведущую к Ганиной Яме. На время торжественного шествия перекрывалось движение транспорта.
Крестный ход на велосипеде
Среди участников религиозного шествия встречалось много паломников, прибывших в Екатеринбург на "Царские дни" из разных регионов страны. "Я приехала из Пятигорска в Екатеринбург специально ради крестного хода. Добираться до Екатеринбурга пришлось на автобусе, и это заняло много времени и отняло много сил. Но я не жалею, что проделала такой путь, несмотря на то, что идти такой длинный маршрут мне очень тяжело, ведь я мечтала побывать на Ганиной Яме всю свою жизнь", - рассказала ТАСС 69-летняя паломница Валентина Иванова.
Большинство паломников преодолели более 20 километров крестного хода пешком почти за четыре часа. Тем, кому было тяжело пройти этот путь, предоставлялся бесплатный автобус. Однако среди участников шествия были и верующие, которые решили преодолеть путь на велосипеде. Среди них и молодожены Бавченко, которые участием в "Царских днях" завершили свой медовый месяц.
"Крестный ход мы проходим уже в третий раз, но сегодня решили преодолеть его на велосипедах. Сказать, как легче пройти этот путь, пока сложно - и в преодолении шествия пешком, и на велосипедах есть свои трудности. Мы поженились буквально месяц назад и, возможно, крестный ход станет нашей семейной традицией",- сказали ТАСС Виктор и Юлиана Бавченко, добавив, что дорога от Храма на Крови до Ганиной Ямы заняла у них порядка двух часов.
Празднование в других городах
Молебен и крестный ход, посвященные памяти Николая II и его семьи, прошли этой ночью и в Костроме. В шествии приняли участие более 300 человек.
Также в регионе организованы экскурсии по территории Кремля, выставке "Царственная Кострома" и музеям Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Завершатся "Царские дни" 21 июля концертом солистов Костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла Герштейна.
О фестивале
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России и из ближнего и дальнего зарубежья. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.