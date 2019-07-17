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Туристку из Великобритании оштрафовали за публичное выступление в Красноярске

Она планировала выступить перед слушателями в музейном центре "Площадь Мира"

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Жительницу Великобритании, прибывшую в Россию по туристической визе, оштрафовали за публичную лекцию в Красноярске. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Информация, что полиция помешала проведению лекции о феминизме студентки из Шотландии Харриет Филлипс, появилась в местных СМИ. Докладчица собиралась выступить перед слушателями в музейном центре "Площадь Мира", однако мероприятие прервала полиция.

"Это речь про ту самую гражданку. Сотрудники управления по вопросам миграции установили, что она <...> прибыла на территорию Российской Федерации по туристической визе. Однако в Красноярске девушка провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России", - сказали в главке МВД.

За нарушения миграционного законодательства Филлипс привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ с наложением штрафа. Штраф по этой статье составляет две тысячи рублей, уточнили в полиции.

После составления протокола Филлипс отпустили.

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ВеликобританияРоссияКрасноярский край
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