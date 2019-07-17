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Паводок в Иркутской области

Чайка поручил взять на контроль вопросы выплат детям, пострадавшим от паводка в Приангарье

Поручение дано в связи с жалобами жителей на задержки в предоставлении средств
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© Светлана Латынина/ТАСС

ТУЛУН /Иркутская область/, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проконтролировать ситуацию с выплатами компенсаций несовершеннолетним, пострадавшим от наводнения в Иркутской области в связи с жалобами жителей на задержки в предоставлении средств. Об этом он сообщил во время личного приема граждан в Тулуне в среду.

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"[Необходимо] Взять на контроль [ситуацию], и как только деньги будут - выдать", - сказал Чайка.

Местная жительница на личном приеме сообщила о том, что сама она получила выплаты по утрате имущества, но трое ее детей - нет. Женщина подчеркнула, что семья стоит в списках на получение, но поступление средств на детей - около 100 тыс. рублей - она ожидает уже неделю.

В городе Тулуне остаются подтопленными 46 домов. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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