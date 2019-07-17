Чайка поручил взять на контроль вопросы выплат детям, пострадавшим от паводка в Приангарье

ТУЛУН /Иркутская область/, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проконтролировать ситуацию с выплатами компенсаций несовершеннолетним, пострадавшим от наводнения в Иркутской области в связи с жалобами жителей на задержки в предоставлении средств. Об этом он сообщил во время личного приема граждан в Тулуне в среду.

"[Необходимо] Взять на контроль [ситуацию], и как только деньги будут - выдать", - сказал Чайка.

Местная жительница на личном приеме сообщила о том, что сама она получила выплаты по утрате имущества, но трое ее детей - нет. Женщина подчеркнула, что семья стоит в списках на получение, но поступление средств на детей - около 100 тыс. рублей - она ожидает уже неделю.

В городе Тулуне остаются подтопленными 46 домов. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.