Школьники Приморья получат дополнительное образование в новом формате с 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края внедряют в школах региона три новых проекта дополнительного образования, которые помогут учащимся определиться с будущей профессией и начать ее изучение. Запуск новых форматов ведется в рамках нацпроекта "Образование", сообщила пресс-служба администрации региона.

"Проекты, направленные на многогранное и поэтапное развитие детей, - "Проектория", "Уроки настоящего" и "Билет в будущее" - запускают в Приморье в рамках нацпроекта "Образование". Уже с 1 сентября для детей от 8 до 18 лет будет доступно дополнительное образование в новом формате", - говорится в сообщении.

Как сообщается, для этого будут задействованы новые технологии и материалы, а также высококвалифицированные педагоги.

Проект "Проектория" включает в себя 13 образовательных технологий, которые помогают школьнику изучать одну из профессиональных сфер в детских технопарках "Кванториум". Проект "Билет в будущее" направлен на тестирование для определения будущей сферы, которую будет изучать ребенок, а после - профильные пробы. Проект "Уроки настоящего" предоставляет учащимся теоретический материал в формате онлайн-лекций.

Отмечается, что все проекты направлены на разностороннее и поэтапное развитие детей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.