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Главная икона ВС РФ "Спас Нерукотворный" доставлена в Сочи

Там ей смогут поклониться военнослужащие Южного военного округа

ТАСС, 17 июля. Главная икона Главного храма Вооруженных Сил России "Спас Нерукотворный" доставлена в Сочи, где ей смогут поклониться не только военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), но и все православные верующие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Икону доставили из Краснодара бортом военно-транспортной авиации ВС РФ в аэропорт "Сочи" и в сопровождении военнослужащих, военной полиции и военного духовенства перевезли в Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Главная икона армии ВС РФ и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам до 26 июля, затем их перевезут во Владикавказ и Астрахань", - рассказали в ЮВО.

Как напомнили в округе, ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в шести городах: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе и Краснодаре. В середине августа состоится передача иконы в Центральный военный округ.

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РоссияКраснодарский крайРостовская область
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