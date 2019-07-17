В Роспотребнадзоре заявили, что 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака

"Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курение табака вызывает бронхит, эмфизему и порядка 90% онкологических заболеваний, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

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Отмечается, что в табачных изделиях содержится около 4 тыс. химических соединений, а в табачном дыме - 5 тыс. Около 60 из них являются известными или предполагаемыми канцерогенами, которые вызывают рак.

По данным Роспотребнадзора, от одной сигареты курильщик получает 3 мг никотина, при этом смертельной дозой для взрослого человека является 60 мг.

В ведомстве напомнили, что курение плохо отражается на состоянии зубов, повышается риск возникновения ишимической болезни сердца, инфаркта миокарда, мозгового инсульта, у женщин поражаются вены, развиваются варикоз и тромбозы.

"Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей", - добавили в ведомстве.