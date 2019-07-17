В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского из-под стражи

БИШКЕК, 17 июля. /ТАСС/. ОБСЕ выступает за освобождение арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявил в среду в Бишкеке представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Обращаюсь к украинским властям с призывом освободить Вышинского, потому что не должны сажать журналистов в тюрьму за их профессиональную деятельность", - сказал он. По его словам, Вышинский "работал и честно выполнял все свои обязанности".

"У нас вызывает большую озабоченность ситуация вокруг Вышинского, и я постоянно поддерживаю контакты с украинскими властями, пользуюсь любой возможностью высказаться в поддержку журналиста", - отметил Дезир. В частности, он несколько раз обращался по этому вопросу к "руководителю журналистского бюро в Украине". "Призываю власти Украины освободить Вышинского", - повторил он.

Подольский районный суд Киева в понедельник перенес на 19 июля заседание по делу обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Как пояснили в суде, такое решение принято "в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу".

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.