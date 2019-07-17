Ученые заявили, что благодаря #MeToo американки реже сталкиваются с харассментом на работе

ТАСС, 17 июля. Проведение международного флешмоба #MeToo, в ходе которого жертвы сексуальных домогательств делились в интернете своими переживаниями, привело к снижению уровня харассмента на рабочем месте. К такому выводу пришла группа американских исследователей из Университета Колорадо под руководством Ксении Кеплингер, результаты работы опубликованы в среду в журнале PLOS One .

Коллектив под руководством Кеплингер сравнил результаты опросов, проведенных среди одних и тех же респондентов в сентябре 2016 и в сентябре 2018 года, соответственно до и после появления флешмоба. Более 500 американок в возрасте от 25 до 45 лет, работающих в формате полной занятости, рассказали о том, сталкивались ли они с сексуальными домогательствами на рабочем месте за рассматриваемый период.

"Подавляющее большинство - 87% опрошенных - сообщили, что так или иначе сталкивались с этим. Вместе с тем показатели нежелательного сексуального внимания или сексуального принуждения заметно снизились", - отмечается в публикации. В частности, в 2016 году 25% женщин сообщили о сексуальном принуждении, в то время как в 2018 году о таких случаях заявили 16%.

Исследователи полагают, что тенденция к снижению этих показателей связана с возросшим страхом негативных последствий для агрессоров, после того как #MeToo набрал силу. Когда незамедлительная огласка стала обычной реакцией на домогательства, жертвы этого вида насилия начали чувствовать поддержку со стороны общества и уже не говорят о снижении собственной самооценки, обращают внимание авторы. Однако, указывают они, флешмоб породил и другую реакцию: за тот же период участницы опроса свидетельствуют о возросшем уровне "притеснений несексуального характера, вызванных негативными гендерными стереотипами".

В заключение авторы выражают намерение продолжить работу на качественно ином уровне. "Необходимо сосредоточить внимание на том, что мужчины и женщины могут сделать для повышения уровня культуры на рабочем месте", - говорится в материале.

Хештег #MeToo, означающий осуждение сексуального насилия и домогательств, распространился в соцсетях в октябре 2017 года. Отправной точкой послужил скандал вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах более 80 женщин, в том числе актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Актриса Алисса Милано популяризировала этот хештег, предложив женщинам делиться в сети своим негативным опытом.