Кружковое движение НТИ и Казанский университет талантов подписали соглашение о партнерстве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и Казанский открытый университет талантов 2.0 во время образовательного интенсива "Остров 10-22" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Соглашение закрепляет партнерские отношения в деле подготовки нового поколения технологических лидеров Республики Татарстан, которые развиваются между Кружковым движением НТИ и Университетом талантов уже на протяжении двух лет", - говорится в сообщении.

Университет и движение ежегодно вместе готовят школьников к Олимпиаде НТИ, организовали региональную школу наставников, а в июне 2019 года провели фестиваль идей и технологий Rukami и проектную школу "Практики будущего". Сейчас по поручению главы региона Рустама Минниханова стороны разрабатывают дорожную карту по развитию технологического творчества среди школьников.

Образовательный интенсив "Остров 10-22" проходит с 10 по 22 июля на базе Сколтеха. В нем принимают участие 1,5 тыс. человек, включая более 100 команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35 и Платформа НТИ.

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил НТИ одним из приоритетов государственной политики.