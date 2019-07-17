ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.

Согласно материалам проведенного опроса, 56% респондентов относятся к Украине в основном хорошо, в то время как 12% - очень хорошо. При этом пятая часть опрошенных (21%) придерживается противоположного мнения: 12% респондентов имеют в основном плохое отношение к Украине, 9% - очень плохое.

Половина участников опроса никогда не были на Украине, по 21% респондентов посещали страну в качестве туристов и были в гостях у родственников или знакомых. Еще 6% респондентов были на Украине в командировке, 4% сообщили, что родились и какое-то время жили там. Учились и работали в этой стране 3% и 1% опрошенных соответственно.

Каждый пятый россиянин ответил, что испытывает по отношению к гражданам Украины разочарование (20%), столько же относятся к украинцам с симпатией. Еще 19% респондентов испытывают безразличие, с уважением к украинцам относятся 17%, с жалостью - 16%.

Почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что сейчас между украинцами и русскими больше того, что разъединяет народы, в то время как противоположного мнения придерживаются 36% респондентов. Треть участников опроса относятся к Украине как к братской стране, 28% - как к соседу и 12% - как к источнику угрозы.