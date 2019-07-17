Роспотребнадзор исключил ротавирусную инфекцию в крымском лагере после отравления детей

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере "Лучистый" в крымской Евпатории, где отравились дети из Татарстана, исключено. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

"Проводится служебная проверка обстоятельств произошедшего. В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы с целью выявления и устранения причин отравления отдыхающих. На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отравления - им стал салат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, межведомственная комиссия по организации летнего отдыха инициировала служебную проверку после отравления детей. По информации министерства, первый пациент с отравлением обратился в медпункт лагеря после ужина 15 июля.

"На данный момент зафиксировано 54 случая отравления отдыхающих из Республики Татарстан, из них 49 детей и пять вожатых. Всем обратившимся была оказана срочная медицинская помощь, в том числе процедуры по очищению организма от токсичных веществ", - уточняется в сообщении. Решение о дальнейших мерах примут по результатам проверки, министерство не исключает возможности возвращения детей из лагеря в республику.

В пресс-службе сообщили, что на третью смену в "Лучистый" 8 июля приехали 201 ребенок и 19 педагогов из республики. Первая и вторая смены прошли без инцидентов, в них приняли участие 268 детей. В четвертую и пятую смены на отдых планировали отправить еще 531 ребенка.

ГСУ СК по Крыму начало доследственную проверку, расследование ведет региональное управление Роспотребнадзора. По данным следствия, состояние отравившихся оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное.