Путин утвердил знамя, флаг и эмблему Федеральной таможенной службы России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил знамя, флаг и эмблему Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, утверждены положение о знамени ФТС, его описание и рисунок, а также рисунок и описание флага и эмблемы ведомства.

В положении о знамени указывается, что оно является официальным символом и реликвией ФТС, отражает традиции таможенных органов Российской Федерации. Знамя вручается в торжественной обстановке президентом либо от имени главы государства руководителем министерства, которому подчиняется ФТС. В настоящее время таким ведомством является Минфин.

Знамя ФТС представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета, с каймой белого цвета по трем свободным краям. По периметру зеленого поля расположен золотистый плетеный орнамент в рамке этого же цвета. В центре лицевой стороны полотнища знамени расположен увенчанный коронами золотой двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями.

В центре оборотной стороны расположена эмблема ФТС, которая представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности изумрудный геральдический щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла. На щите расположены перекрещенные золотые факел и жезл кадуцей.