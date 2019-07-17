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В России ускорилась убыль населения

Естественная убыль населения страны по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из данных Росстата
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.

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За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 147,2 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль населения за пять месяцев выросла в этом году более чем на 33 тыс. человек.

По данным ведомства, число родившихся по итогам первых пяти месяцев 2019 года составило 600 тыс. человек, а число умерших - 780 тыс.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, рождаемость продолжает падать, а смертность снижается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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