Чайка сообщил, что от наводнения в Иркутской области пострадали более 38 тыс. человек

"От стихии пострадало более 38 тыс. жителей, четверть из которых дети", - сказал Чайка.

ТАСС, 17 июля. Более 38 тыс. человек, четверть из которых дети, пострадали от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил в среду генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Тулуне.

Он напомнил, что в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, подтопленными еще остается значительное число домов и земельных участков. "Не все вопросы решены", - отметил генпрокурор. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо составить списки и организовать временное размещение пострадавших, выплаты единовременной материальной помощи, установить юридический факт постоянного проживания и восстановить утраченные документы. Также определяется пригодность для проживания подтопленных жилых помещений.

"Отмечу, что прокуроры незамедлительно включились в решение данных вопросов. Созданы мобильные приемные. В них уже обратилось 3219 граждан", - сказал Чайка. Организованы круглосуточное дежурство, ежедневные проверки пунктов временного размещения на предмет наличия продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. "Кроме того, нами инициировано внесение изменений в региональную нормативную базу по вопросам, связанным с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и оказанием мер поддержки гражданам", - сказал генпрокурор.

Поручения генпрокурора

По итогам совещания Чайка дал подчиненным ряд поручений. "Безусловно, помощь людям - это главное. Но чтобы подобного не повторилось, необходимо дать принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за мониторинг паводковой обстановки, эксплуатацию гидротехнических сооружений, оповещение населения о чрезвычайной ситуации", - сказал генпрокурор. Также он поручил обеспечить координацию деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению хищений, нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в качестве материальной помощи пострадавшим и на восстановительные работы.

Также в ходе проверок прокуроры должны установить контроль за ценовой ситуацией на социально-значимые товары и услуги, в том числе строительные материалы. Он отметил, что необходимо оперативно реагировать на каждый факт нарушения закона. "Надзорными средствами обеспечьте контроль за оперативным решением органами власти и местного самоуправления жилищных вопросов пострадавших", - отметил Чайка.

Личный прием

В среду в Тулуне Чайка провел личный прием граждан, пострадавших от стихии. Всего он принял более 30 человек. В основном жители обращались в связи с невыплатой единовременной финансовой помощи. Семь человек попросили оказать содействие в выделении путевок их детям в лагеря.

В частности, среди обратившихся был зампредседателя Союза промышленников и предпринимателей Тулуна и Тулунского района. Он сообщил, что в результате наводнения утрачены здания, сооружения, оборудование и другое имущество половины из полутора тысяч предпринимателей, работающих в городе. Более тысячи горожан оказались безработными. В целях предотвращения социальной напряженности он просил рассмотреть вопрос об оказании им государственной поддержки. По каждому обращению даны поручения о принятии мер по восстановлению прав граждан.