Сбербанк построит в Минске светомузыкальный образовательный фонтан

МИНСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Светомузыкальный инновационный фонтан откроют в Минске 3 июля 2020 года в День независимости Белоруссии. Созданием высокотехнологичного гидротехнического сооружения займется Сбербанк, который уже имеет опыт реализации подобных проектов. Соответствующие договоренности достигнуты между руководством российской компании и белорусскими властями.

"Сбербанк придумал новую технологию соединения света, звука, воды и изображения с образовательной функцией. Мы много занимаемся образованием. И мы придумали светомузыкальный образовательный фонтан. Мы сделали несколько таких фонтанов и имеем интересный опыт", - заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Власти Минска предложили реализовать первый подобный проект в Белоруссии в центре белорусской столицы. Фонтан будет размещен на набережной у реки Свислочь со стороны парка им. Янки Купалы. Удобное расположение водного комплекса позволит наслаждаться им с различных точек города.

По данным агентства "Минск-Новости", размеры инновационного фонтана составят 16 м на 90 м. Фонтан будет состоять из 199 водных струй, максимальная высота которых будет достигать 30 м. Проектом предусмотрено, что система поворотных и вращающихся струй позволит создавать эффекты бегущей дорожки, боковых дуг, различных линий. Фонтан оснастят видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь. Авторы проекта заверили, что современное высокотехнологичное оборудование позволит воспроизводить одновременно визуальную и звуковую информацию.

Сбербанк построил первый мультимедийный фонтан в Петергофе в 2018 году. Затем подобные проекты были реализованы в Саратове, Петергофе, Ярославле, Калининграде, Владимире, Рязани и Воронеже. Создатели инновационных фонтанов отмечают, что подобные сооружения предусматривают развлекательные функции. Проекционная система позволяет транслировать на большие водные экраны любые изображения, используя фонтан в образовательных целях.