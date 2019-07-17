Состав Общественных наблюдательных комиссий осенью 2019 года сменится в 44 регионах России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, поменяется полностью в 44 регионах России, в том числе в Москве. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"В 44 регионах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в "Российской газете", - сказал он. По его словам, процесс выдвижения в состав ОНК довольно сложный. "По закону выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Соответственно, нужна рекомендация от общественной организации. Нужна справка об отсутствии судимости, необходимо, чтобы судимости не было и у близких родственников", - отметил Фадеев. В состав комиссии по закону могут войти от пяти до 40 человек.

Как уточнил Фадеев, процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.

Он призвал граждан как можно активнее выдвигаться в наблюдательные комиссии. "Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон - бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Есть и попытки монетизации своего положения в комиссии - были случаи, когда наблюдатели пытаются способствовать организации условно-досрочного освобождения. Словом, мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной", - заключил Фадеев.