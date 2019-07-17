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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

В рамках расследования принимаются новые шаги, заявил глава Совместной следственной группы Вилберт Паулиссен
Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 6 ноября 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Следователи из Нидерландов во время осмотра обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 6 ноября 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Новые свидетели появились в уголовном расследовании крушения Boeing на Украине. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен, чьи слова в среду приводит газета NRC.

"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает", - отметил он, выступая на встрече с родными и близкими жертв трагедии в городе Ньювегейн.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.

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НорвегияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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