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Госдума впервые почтила память Николая II и всех погибших в Гражданскую войну

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, примирение начинается тогда, когда мы все понимаем, что это нельзя повторить и это недопустимо
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду впервые почтила минутой молчания память последнего российского императора Николая II и всех погибших в Гражданскую войну.

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"В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья", - напомнил спикер Вячеслав Володин. Он сказал, что на заседании Совета Думы было рассмотрено обращение руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского о том, чтобы почтить память Николая II и его семьи, которое было поддержано главами остальных фракций, за исключением КПРФ.

"Сегодня мы вносим предложение почтить память последнего русского царя, почтить память невинно убиенных - всех, кто погиб в горниле Гражданской войны", - обратил спикер к коллегам, которые после этих слов поднялись со своих мест.

"Спасибо всем, потому что примирение начинается тогда, когда мы все понимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо", - поблагодарил Володин депутатов. "Думаю, что то, что сегодня все политические фракции Госдумы почтили память, это хорошая основа, чтобы говорить о будущем", - заключил он. Палата отреагировала на эту реплику аплодисментами.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияЛДПР
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