Госдума впервые почтила память Николая II и всех погибших в Гражданскую войну

Последняя монархическая семья России. Как они погибали и спасались ТАСС расказывает о каждом из 62 представителей семьи Романовых, заставших свой "конец света" - 1917 год

"В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья", - напомнил спикер Вячеслав Володин. Он сказал, что на заседании Совета Думы было рассмотрено обращение руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского о том, чтобы почтить память Николая II и его семьи, которое было поддержано главами остальных фракций, за исключением КПРФ.

"Сегодня мы вносим предложение почтить память последнего русского царя, почтить память невинно убиенных - всех, кто погиб в горниле Гражданской войны", - обратил спикер к коллегам, которые после этих слов поднялись со своих мест.

"Спасибо всем, потому что примирение начинается тогда, когда мы все понимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо", - поблагодарил Володин депутатов. "Думаю, что то, что сегодня все политические фракции Госдумы почтили память, это хорошая основа, чтобы говорить о будущем", - заключил он. Палата отреагировала на эту реплику аплодисментами.