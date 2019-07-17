Что нужно знать о "старящем" приложении FaceApp. Максимально коротко (230 слов)

FaceApp создал российский разработчик Ярослав Гончаров, он из Санкт-Петербурга. Бывший сотрудник "Яндекса" и СЕО компании Wireless Lab.

Основа приложения — нейросеть. Нейросеть — это цифровой аналог нервной системы человека. Умеет обрабатывать, структурировать данные, которые к ней поступают, самостоятельно обучаться и производить на их основе некий продукт. Одни нейросети, к которым подключены городские камеры, вычисляют преступников в толпе. Другие — помогают врачам ставить диагнозы. Третьи, как FaceApp, — предсказывают, как вы изменитесь в будущем.

Приложение появилось в App Store и Google Play в 2017 году. Тогда оно на короткое время стало вирусным. Два года назад с помощью FaceApp можно было изменить эмоцию на лице — превратить хмурого человека в улыбчивого, поменять пол, прическу и цвет волос. Недавно разработчики добавили функцию, которая позволяет увидеть, как вы будете выглядеть в глубоко пожилом возрасте. Идея флешмоба "я в старости" "зашла" в соцсетях, она попадает в два тренда: флешмобы и фильтры для изображений.

FaceApp собирает ваши персональные данные. Вы разрешаете доступ к фотографиям на вашем смартфоне. Когда вы обрабатываете снимок — он остается на сервере разработчика. В том числе благодаря этим поступающим данным нейросеть может обучаться новым функциям. Вы входите в приложение через Facebook или по номеру телефона и электронному адресу — таким образом оставляете контакты. Если вы входите через Facebook, то разрешаете доступ к списку друзей. Впрочем, нельзя сказать, что этот сервис собирает больше информации о пользователях, чем другие. О том, зачем разработчикам приложений и соцсетей наши данные, читайте подробно здесь.

Анастасия Степанова