Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу табака и алкоголя в жилых районах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах или непосредственно в домах, может привести к снижению потребления алкоголя жителями России. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду высказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Маленькие продуктовые магазины есть непосредственно в жилых домах, и там продают алкоголь и табак. Мы полагаем, что это крайне неправильно, потому что это шаговая доступность к алкоголю и табаку, как жителей этого дома, так и окрестных домов, это во-первых. Во-вторых, это все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения. Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов", - сказал он.

Брюн отметил, что даже после такого запрета останется категория людей, которая будет ездить и покупать алкоголь в крупных магазинах. Однако эта мера позволит снизить потребление среди "неустойчивых потребителей". "Есть люди сомневающиеся - их большинство, попалась на глаза бутылка, он купил, не попалась - не купил. Поэтому я думаю, что сокращение потребления алкоголя будет прежде всего за счет этой группы таких сомневающихся потребителей, неустойчивых", - пояснил он.

Проблемой по реализации такой программы могут стать крупные сетевые магазины, которые также зачастую располагаются на первых этажах жилых домов, считает нарколог. "Понятно, что с крупными сетевыми магазинами трудно бороться, они как-то там выделяют отдельные места. Но принцип должен соблюдаться везде, поскольку эти крупные магазины также [находятся] внутри микрорайонов и тоже очень часто в жилых домах расположены, на первых этажах. Я думаю это все вкупе должно решаться", - заключил Брюн.

По данным Минздрава РФ, потребление алкоголя в России за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний, что выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года.